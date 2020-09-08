Каждый третий киевлянин недоволен работой Кличко на посту городского главы - исследование

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Киевляне имеют высокую готовность к участию в грядущих выборах мэра города. Такие результаты опроса получила социологическая группа "Рейтинг" во время соответствующего исследования общественно-политических настроений жителей столицы, информирует УНН.

Так, согласно полученным результатам исследования, 69% опрошенных выразили однозначную готовность принять участие в выборах мэра и городского совета в октябре 2020 года.

"Высокий уровень мобилизации - среди самых старших опрошенных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 49% опрошенных киевлян часто следят за политическими новостями в столице, 28% - делают это иногда, 17% - редко.

"Только 6% вообще не интересуются политической жизнью Киева", - констатируют исследователи.

Относительно оценок деятельности мэра Кличко на занимаемой должности, то "60% довольны работой городского головы, 37% - не удовлетворены".

"59% считают, что ситуация в Киеве за время пребывания Виталия Кличко на посту мэра скорее улучшилась. 26% утверждают, что она не изменилась и только 13% увидели ухудшение", - говорится в выводах.

Социологическое исследование проводилось среди жителей города Киева - от 18 лет и старше. Выборка репрезентативная - по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 1200 респондентов.

Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования - не более 2,8%.

Сроки проведения: 31 августа - 1 сентября 2020 года.

Как писал УНН, по прогнозам букмекеров, в лидерах будущих мэрских выборов "держатся" Кличко и кандидат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук.