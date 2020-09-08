За неделю система киберзащиты государственных информресурсов зафиксировала более 1 млн подозрительных событий

КИЕВ. 8 сентября. УНН. За неделю система киберзащиты государственных информационных ресурсов зафиксировала более 1 043 727 подозрительных событий, что на 14% больше, чем на прошлой неделе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

"Система киберзащиты государственных информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры на объектах мониторинга зафиксировала 1 043 727 подозрительных событий, что на 14% больше, чем на предыдущей неделе. Подавляющее большинство зафиксированных подозрительных событий касается попыток сетевого сканирования (88%), применение нестандартных протоколов (10%) и выявление сетевого ВПО (1%)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что система защищенного доступа государственных органов к сети Интернет заблокировала 24 765 различных видов атак. Подавляющее большинство - это сетевые атаки прикладного уровня (90%), атаки типа Harvest Attack (6%) и Brute-force (1%). DDoS-атак не зафиксировано.

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA в этот период зарегистрировала и обработала 3343 киберинцидента, что на 14% больше, чем на предыдущей неделе.

Подавляющее большинство обработанных инцидентов принадлежит доменной зоне UACOM (около 99%). Основное количество инцидентов касается распространения ВПО (95%) и фишинга (4%) от общего количества.

Напомним, с 5 по 11 августа было зафиксировано и заблокировано 3 DDoS-атаки, подавляющее большинство - на веб-ресурсы Офиса Президента Украины.