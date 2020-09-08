Социологи исследовали электоральные предпочтения киевлян: назван ТОП-3 партий

КИЕВ. 8 сентября. УНН. В рейтинге политических сил на выборах в городской совет Киева среди лидеров: "Удар", "ЕС" и "Слуга народа". Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования группы "Рейтинг", передает УНН.

"В рейтинге политических сил на выборах в городской совет лидирует партия "УДАР", за которую готовы отдать голоса 28,6% тех, кто определился и намерен прийти на выборы.

Партию "Европейская солидарность" поддерживают 14,0% опрошенных, партию "Слуга народа" - 10,7%.

Партия "Победа Пальчевского" - 6,9%, партию "Оппозиционная платформа - За життя" - 6,8%, партию "Голос" - 6,5%, партию "Батькивщина" - 6,4%, партию "Сила и честь "- 5,5%, партию Шария - 3,8%. Рейтинг других сил - ниже 3%. Тех, кто не определился, - около 13%", - говорится в сообщении.

Данные об исследовании: жители города Киева от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%. Сроки проведения: 31 августа-1 сентября 2020 года.

Как писал УНН, по прогнозам букмекеров, в лидерах будущих мэрских выборов "держатся" Кличко и кандидат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук.