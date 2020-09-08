Зеленский приехал в Житомирскую область

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Житомирскую область. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Главы государства.

"Президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочей поездкой в Житомирской области", - говорится в сообщении.

Ожидается, что Глава государства ознакомится с результатами реализации реформы децентрализации в Украине на примере Высоковской ОТО и примет участие в презентации проекта Стратегии развития Житомирской области до 2027 года.

Также Президент должен проверить ход реализации в области Национальной программы "Большое строительство".

Кроме того, Владимир Зеленский, как запланировано, пообщается с представителями сферы культуры.

Напомним, Зеленский ранее 8 сентября посетил с рабочей поездкой Сумскую область.