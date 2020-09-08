Криклий рассказал, как в Украине строят инфраструктуру безопасности

КИЕВ. 8 сентября. УНН. В 2020-м мы уже начали строить инфраструктуру безопасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает УНН.

“В 2020-м мы уже начали строить инфраструктуру безопасности: 26 кольцевых развязок в местах концентрации ДТП; 76 демпферных систем, что уменьшают последствия ДТП; 887 современных пешеходных переходов”, — написал Криклий.

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Кроме этого, по его словам, введен аудит безопасности дорог, запущена автоматическая видеофиксация нарушений ПДД (30 камер уже работают, еще 220 закуплено) и выполнена сертификация Укравтодором 6-ти установленных пилотных комплексов автоматического ГВК (“Взвешивание в движении”).

“До конца года их будет более 50 по всей стране, а к концу 2021-го — более 100”, — отметил министр.

Напомним, в Украине планируют снизить смертность на дорогах минимум на 30%.