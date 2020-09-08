Венедиктова планирует углублять международно-правовое сотрудничество с Арменией

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова встретилась с чрезвычайным и полномочным послом Республики Армения и обсудила с ним вопросы международно-правового сотрудничества. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"Во вторник, 8 сентября 2020 года, в Офисе Генпрокурора состоялась встреча Генерального прокурора Ирины Венедиктовой с чрезвычайным и полномочным послом Республики Армения в Украине Тиграном Сейраняном. Стороны обсудили вопросы международно-правового сотрудничества", - говорится в сообщении.

Указано, что посол отметил, что Республика Армения заинтересована в углублении отношений с украинской системой органов правопорядка в рамках международных договоров.

"У нас налажено плодотворное сотрудничество с Арменией по международно-правовой помощи. Такие регулярные двусторонние контакты позволяют нам эффективно решать проблемы, вызовы и общее для обеих стран задачи по противодействию преступности", - сказала Ирина Венедиктова.

Напомним, Венедиктова обсудила с международными партнерами реформу прокуратуры.