Совет общественного контроля НАБУ осудила Печерский суд за сомнительные решения в пользу оффшоров Суркисов

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Совет общественного контроля НАБУ поддерживает Бюро в расследовании законности решения судьи Вовка касательно ПриватБанка. Об этом говорится на официальном сайте организации, передает УНН.

Отмечается, что Национальное антикоррупционное бюро Украины 4 сентября открыло уголовное производство № 52020000000000566 по факту незавершенного покушения на завладение имуществом ПриватБанка в особо крупных размерах.

“Среди вероятных фигурантов дела — представители судебной ветви власти, должностные лица Государственной исполнительной службы, сотрудники шести английских компаний связанных с олигархами Суркисами”, — говорится в сообщении.

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Напоминается, что 2 сентября Печерский райсуд Киева под председательством Сергея Вовка удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов в ПриватБанк на 350 млн долларов. В банке сразу же заявили, что не собираются выплачивать эту сумму Суркисам.

Согласно опубликованному на следующий день текста решения, суд санкционировал принудительное списание средств и/или арест имущества ПриватБанка при отказе выплаты компаниям Суркисов.

В тот же день, 3 сентября, Волк удовлетворил заявления двух английских компаний Суркисов о взыскании с ПриватБанка почти 165 млн долларов.

“Члены Совета общественного контроля осуждают беспрецедентное нарушение процедур со стороны Печерского суда Киева и судьи Сергея Вовка в частности. Совет приветствует открытие дела детективами НАБУ для расследования инцидента и будет осуществлять общественный контроль за проведением данного расследования”, — сказано в сообщении.

Как писал УНН, в ВР зарегистрировали законопроект, которым Минюст предлагает на законодательном уровне запретить взыскание государственных 10 млрд грн в пользу оффшорных компаний семьи Суркисов.