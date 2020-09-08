МИД РФ вызвал немецкого посла из-за заявлений об отравлении Навального

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Министерство иностранных дел Российской Федерации вызвало посла Федеративной Республики Германия из-за заявлений о наличии свидетельств об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом на своей странице в Facebook написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает УНН.

“Мы ожидаем от Берлина предоставления всех имеющихся данных: как результатов лабораторных исследований Бундесвера, так и неких „свидетельств“, которыми обладает МИД ФРГ. Ждём германского посла на Смоленке. Пора уже открывать карты, потому что всем очевидно: Берлин блефует, обслуживая грязную политическую возню”, — написала Мария Захарова.

Она заявила, что “на днях в Институте фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии (InstPharmToxBw) заявили, что лаборатории удалось доказать присутствие боевого отравляющего вещества в биомедицинских образцах „блогера“ (именно так называют Навального официальные представители РФ — ред.), однако они не могут предоставить никаких дополнительных сведений о примененных методах по соображениям секретности”.

Напомним, официальный представитель правительства Германии заявил, что в организме российского оппозиционера Алексея Навального нашли следы яда из группы “Новичок”.

Также у Путина заявили об отсутствии токсинов в организме Навального до его вывоза в Германию.