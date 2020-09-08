У Зеленского требуют скорейшего расследования нападения на Балуха

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Офис Президента Украины проинформировал о состоянии здоровья Владимира Балуха, на которого было совершено нападение ночью, и заявил о возможном отсутствии политического мотива. Об этом говорится в сообщении, обнародованном пресс-службой в Telegram-канале ОПГ, передает УНН.

"Офис Президента крайне обеспокоен информацией о нападении на бывшего политзаключенного Владимира Балуха. Его жестоко избили ночью - фактически в годовщину его освобождения из плена. Сломанные рука и ключица. По сообщениям врачей, угрозы его жизни нет. Требуем от Национальной полиции быстрого и полного расследования этого преступления. Пока нет подтвержденных данных, которые свидетельствовали бы о том, что у нападения мог быть политический мотив. Но все версии должны быть тщательно проверены, в частности политическая", - отметили у Зеленского.

В Офисе Президента утверждают, что уличное насилие в Украине в последние годы достигло "угрожающего масштаба".

"Преступники почувствовали, что принцип неотвратимости наказания не работает. Ожидаем от правоохранителей более систематической работы для восстановления порядка на улицах и превенции правонарушений", - подчеркнули в ОПУ.

Как сообщал УНН, ранее сегодня украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что освобожденного из российской тюрьмы украинского политзаключенного Владимира Балуха избили сегодня ночью. Сейчас он в больнице.