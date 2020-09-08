Сенченко рассказал, к чему приводит уродливая кадровая политика в армии

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Украинцы не стоят в очереди в армию. Это стало следствием демотивирующих факторов, которые сегодня выражаются в “уродливой кадровой политике, кумовстве и коррупции” в ВСУ. Об этом в своем блоге написал политик, народный депутат Украины V, VI, VII созывов, председатель ВСК по расследованию Иловайской трагедии Андрей Сенченко, передает УНН.

По его словам, информация о якобы небывалом притоке желающих подписать контракт на военную службу не отвечает действительности. Подобные заявления обусловлены закрытием границ и уменьшением количества рабочих мест в гражданском секторе из-за пандемии “ковид”, поясняет он.

“Как только обстановка изменится, очередь будет не в армию, а на заработки в Польшу. И никакие заградотряды из сотрудников военкоматов не помогут”, — отмечает Сенченко.

Чтобы стояла очередь в армию, а не на выход из неё, необходимо убрать демотивирующие факторы и усилить мотивацию для поступления на военную службу. К очевидным демотиваторам относятся “уродливая кадровая политика, основанная на клановости, кумовстве и коррупции”, подчеркивает эксперт.

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“Сегодня ни один солдат не знает, как надо служить, чтобы стать генералом. Зато в ходу старый анекдот о том, что сын майора не может стать генералом, потому что у генерала есть свои дети. Хроническими болезнями остались системное игнорирование личных прав военнослужащих самодурами в погонах и неработающая система социальных гарантий.

За десятилетия существования армии независимой Украины число бесквартирных военнослужащих практически не изменилось. Но вместо того, чтобы менять систему, проблему пытаются лечить заклинаниями”, — отмечает Сенченко.

Он убежден, что власть имеет все козыри “на руках” для того, чтобы мотивировать украинцев служить в армии.

“Сегодня на столе у власти есть все — новая кадровая стратегия и система контрактов для вооруженных сил, современная программа обеспечения жильем и многое другое, вплоть до программы интенсивной подготовки в рамках прохождения службы по предварительному контракту. Все то, что должно изменить даже не армию, а страну. Осталось проявить политическую волю”, — подчеркнул он, добавив, что "без этого на карте мира места для нас может не остаться".

Напомним, по словам эксперта Гаврыша, в ВСУ отсутствует стратегия управления. Кроме того, Вооруженные Силы закопаны сегодня в окопы и находятся фактически в пассивном состоянии, Как следствие, “у офицеров, солдат и генералов возникает окопная психология”, отмечает он.

В целом, военные специалисты уже заговорили о возможной скорой ротации главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, поскольку он “не человек Президента”. Также, военные жестко критиковали предложенную им “кадровую реформу” армии, которая, согласно прогнозам, “может привести к уничтожению артиллерии и массовым увольнениям командующих с боевым опытом”.