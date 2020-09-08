Стало известно о возможном месте содержания задержанной в Беларуси оппозиционерки Колесниковой

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Задержання накануне член координационного штаба оппозиции Беларуси Мария Колесникова находится в Мозырском пограничном отряде. Об этом сегодня сообщил штаб Виктора Бабарыко со ссылкой на источники, передает УНН.

"В наш штаб из нескольких анонимных источников поступила информация, что Мария Колесникова задержана и находится в Мозырском погранотряде (Войсковая часть №1257, 247768, Гомельская обл., Мозырский р-н, н.п. Прудок)", - сообщили в штабе.

Отмечается, что ранее в телефонной беседе с адвокатом Марии Колесниковой Максимом Знаком оперативный дежурный сообщил, что не знает о фактах задержания кого-либо в пункте пропуска "Александровка". В интересах Марии Колесниковой был заключен договор с адвокатом из города Мозыря, который подал в в/ч №1257 уведомление о принятии защиты и копию ордера, ему также сообщили о том, что Марии Колесниковой в данной военной части нет. При этом Государственный пограничный комитет, подтвердивший задержание, также не сообщил, ни кто задерживал Марию Колесникову, ни по каким основаниям она была задержана.

Напомним, украинская Госпогранслужба заявляла, что члены координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов прибыли в однин из украинских пунктов пропуска на въезд в Украину, в то же время, член президиума координационного совета оппозиции в Беларуси Мария Колесникова в украинские пункты пропуска не прибывала.

По данным белорусских пограничников, оппозиционеры Мария Колесникова, Иван Кравцов и Антон Родненков, которых накануне задержали силовики, якобы пересекли границу Беларуси с Украиной.

Ранее стало известно, что утром 7 сентября в центре Минска неизвестными была похищена Мария Колесникова. На связь также весь день не выходили Иван Кравцов и Антон Родненков.