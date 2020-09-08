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Из-за ситуации с Навальным кабмин Финляндии планирует обсудить "Северный поток-2"

Из-за ситуации с Навальным кабмин Финляндии планирует обсудить "Северный поток-2"

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Правительство Финляндии может провести обсуждение проекта газопровода “Северный поток-2” в свете инцидента с Алексеем Навальным. Об этом заявила во вторник премьер-министр Финляндии Санна Марин, передает газета Iltalehti, отмечает УНН.

“Я знаю, что в Германии началась такая дискуссия. Может быть, что правительство Финляндии тоже коснется этого вопроса. Конечно, вероятно, мы обсудим это на уровне правительственной комиссии по внешней политике и политике безопасности при участии президента, но пока это обсуждение не проводилось”, — сказала Марин, слова которой приводит издание.

Трубопровод проходит в обход транзитных государств — Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран — через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Ранее, немецкое издание Die Welt оценило экономические потери в случае остановки “Северного потока-2”. Остановка проекта “Северный поток-2”, которой сейчас требуют ряд оппозиционных политиков ФРГ, обошлась бы немецким налогоплательщикам в миллиарды евро.

Источник: УНН
Теги: Россия, Германия, Финляндия, Северный поток-2
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