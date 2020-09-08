ЯмаКличко: киевляне запустили флешмоб об "убитых" дорогах столицы

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Жители столицы запустили флешмоб, чтобы привлечь внимание мэра Киева Виталия Кличко к "убитым" дорогам, передает УНН.

Для того, чтобы принять участие в флешмобе, надо сфотографировать яму на дороге и опубликовать ее в социальной сети Facebook с хэштегом #ЯмаКличко. Также следует указать адрес, по которому обнаружена яма на дороге.

"Ломают ноги в своем дворе, как и мы все? Пусть власть увидит! Снимай видео и приобщайся к флешмобу #ЯмаКличко", - призывают инициаторы флешмоба, к которому уже присоединились многие киевляне.

Возмущенные жители столицы выкладывают фото и видео ям и выбоин на улицах Киева.

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"Присоединюсь к флешмобу. Шел 4-год, а прогресс только в том - что яму засыпали кирпичом. Обидно, студенты что - не люди?", - пишет студентка Киевского национального университета имени Вадима Гетьмана Карина Тарасюк.

"Друзья, я присоединился к акции #ЯмаКличко, посмотрите видео и поймете почему! Виталий Владимирович, делайте реальные дороги, а не "виртуальные мосты", - добавляет Андрей Завадко.

Участники флешмоба информируют, что некоторые ямы на столичных дорогах киевская власть игнорирует годами.

"Надо доделать дороги, чтобы можно было безопасно передвигаться по району. А также следует обратить внимание на корневую систему, на которую была положен асфальт. Работу следует делать качественно и с головой!" - отметил Дмитрий Лоза.

"У подъезда жилого дома на Миколайчука, 13А. Самое интересное, что буквально три года назад здесь переукладывали асфальт, но деньги оказались "на ветер"... Теперь снова жители должны написать много-много жалоб, чтобы добиться ремонта", - сообщила Ирина Ковальчук.

Киевляне подчеркивают, что нужно качественное дорожное покрытие во дворах, где проводят время дети.

"Виталий Владимирович, вы мечтаете о здоровой молодежи? Обещали все ямы залатать, но здесь у нас, в скромном районе Березняков - ребята катаются, могут себе головы поразбивать. Позаботьтесь о подрастающем поколении хотя бы, ведь главное - дети!" - написал Вал Савчук.

Как сообщал УНН, Кличко так и не отреагировали на "трешовое" питание столичных школьников.