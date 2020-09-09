Дело Суркисов демонстрирует степень заангажированности украинских судов - депутат

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Народный депутат Иванна Климпуш-Цинцадзе отреагировала на решение Печерского районного суда столицы взыскать с ПриватБанка около 9 млрд гривен по заявлению "оффшорных компаний", аффилированных с братьями Суркисами, передает УНН.

В эфире одного из украинских телеканалов Климпуш-Цинцадзе заявила, что решение Печерского райсуда демонстрирует степень заангажированности украинских судов.

"Это еще раз говорит о, подбирая дипломатические слова, несовершенстве и в принципе заангажированности нашей судебной системы", - говорит она.

Климпуш-Цинцадзе не понимает, как Печерский райсуд мог проигнорировать отчет американских аудиторов Kroll, содержащий факты вывода средств из ПриватБанка в пользу оффшорных компаний.

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"К слову напомню, что суд даже не рассматривал дело по существу. То есть решение было принято на основе каких-то процессуальных вещей. В судебном процессе не посмотрели даже на анализ аудита, который был проведен Kroll, где есть подтвержденные факты о выводе на оффшоры средств из ПриватБанка. То есть по сути дело не рассматривалось", - говорит она.

Нардеп убеждена, что решение Печерского райсуда отменят.

"Я видела реакцию и руководителя "ПриватБанка", и Минфина, и Премьер-министра Дениса Шмыгаля, которые заявили, что будут обжаловать решение. И, насколько я понимаю, "ПриватБанк" нацелен не только в Украине искать справедливости, а и в судах за рубежом. Убеждена, что это решение через апелляцию, через ВСУ или через международные суды будет отменено.

Я не вижу, каким образом государство должно выплачивать олигархам средства, которые они, де-факто, украли у государства и у вкладчиков банка", - сказала она.

Напомним, 2 сентября Печерский райсуд Киева под председательством Сергея Вовка удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов к ПриватБанку на 350 млн долларов.

В банке, НБУ, Минфине, Минюсте Украины сразу же заявили о намерениях обжаловать решение. Уточнялось, что принято оно с нарушениями и без рассмотрения по существу.

В Минюсте сразу инициировали законопроект, принятие которого должно запретить осуществление выплат в пользу оффшоров Суркисов. Документ уже зарегистрирован в парламенте.

Также напомним, НАБУ открыло дело за попытки завладеть имуществом "Привата". В нем фигурируют оффшоры Суркисов.