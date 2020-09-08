Бабак рассказал, что произойдет с надбавками для педагогов после повышения окладов

КИЕВ. 8 сентября. УНН. После повышения окладов для педагогов можно будет говорить об уменьшении надбавок или переносе их в оклад. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил глава комитета ВР по вопросам образования и науки Сергей Бабак, передает УНН.

"Самый низкий должностной оклад педагогического работника в школе равен десятому, кажется, тарифному разряду. Это, все же, минимальная заработная плата в размере 5 тыс. грн. Да, они все получают надбавки, так как, когда Кабинет министров не хочет повышать заработные платы, имея свои ограничения Министерства финансов - депутаты вынуждены в закон вписывать надбавки. Какие будут гарантированы и так же будут выплачиваться. Поэтому всем выплачиваются за престижность от 10 до 30%, за классное руководство, за проверку тетрадей, и так далее. И эти все надбавки - они в куче иногда составляют более чем сам оклад для некоторых категорий работников", - сказал Бабак.

По его словам, одним из предложений Министерства образования было убрать надбавку за престижность.

"И заменить ее коэффициентом повышением зарплаты всем на 20% плюс. То есть, в принципе, для большинства педагогов зарплата увеличится, но для тех, которые получали надбавку в 30% - она, очевидно, уменьшится на 10%. И мы комитетом выступили категорически против такой нормы и она принята не будет, по крайней мере, законодательно мы этого убирать не будем. Сначала повышение окладов, потом можно говорить о том, чтобы какие-то надбавки зафиксировать, или уменьшить, или перенести их сами по себе в оклад", - добавил глава комитета.

Напомним, с января повысят заработные платы педагогам.