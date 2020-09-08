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Для Вооруженных сил Украины модернизировали около 50 БРДМ

Для Вооруженных сил Украины модернизировали около 50 БРДМ

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Государственное предприятие "Николаевский бронетанковый завод", входящее в состав государственного концерна "Укроборонпром", досрочно выполнило государственный оборонный заказ на ремонт и модернизацию около 50 БРДМ-2Л1. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Укроборонпрома.

"Государственное предприятие "Николаевский бронетанковый завод", входящее в состав государственного концерна "Укроборонпром", досрочно выполнило государственный оборонный заказ на ремонт и модернизацию БРДМ-2Л1. В рамках контракта заказчик получил около 50 бронированных разведывательно-дозорных машин", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в процессе модернизации специалисты предприятия улучшили тактико-технические характеристики базовой машины БРДМ-2. В частности, была изменена эргономика машины за счет боковых люков усиленным бронированием, а также установлено тепловизоры и современные средства связи и навигации, которые соответствуют стандартам НАТО.

"Хочу подчеркнуть, что коллектив предприятия выполнил заказ досрочно даже в достаточно жестких условиях работы - на карантине. Несмотря на все фейки о якобы заблокированных счетах предприятия и срывах сроков договоров - факты говорят сами за себя! Николаевский бронетанковый завод исправно работает, несмотря на фактор пандемии коронавируса и стабильно обеспечивает военные подразделения МО Украины качественной бронетанковой техникой", - заявил директор предприятия Юрий Кравченко.

Напомним, Укроборонпром передал военным два отремонтированных танка "Булат".

Источник: УНН
Теги: Украина, ВСУ, Укроборонпром, военная техника
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