В Умани развернут госпиталь для больных COVID-19 хасидов

КИЕВ. 8 сентября. УНН. В Умани развернут инфекционный госпиталь для больных COVID-19 хасидов. Об этом сегодня говорили на встрече со специалистами Госпродпотребслужбы региона президент Международного благотворительного фонда им. Раби Нахмана Натан Бен-Нун, исполнительный директор Саги Браверман и юрист фонда Ирина Рибницкая, передает УНН со ссылкой на сообщение ГУ Госпродпотребслужбы в Черкасской области.

“Для паломников, больных коронавирусом в легкой форме, в Умани развернут инфекционный госпиталь. А для контактных с ними лиц откроют изолятор”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что кроме того, участники встречи обсудили вопросы соблюдения паломниками противоэпидемических мероприятий на могильном комплексе цадика Нахмана, в синагогах и специализированных учреждениях. Речь шла и о других вопросах взаимодействия с целью обеспечения санитарного и эпидемического благополучия во время празднования Рош-га-Шана.

Напомним, посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко во время встречи с министром здравоохранения страны Юлием Эдельштейном обсудили вопросы привлечения израильского медицинского персонала во время нынешнего паломничества хасидов в город Умань Черкасской области.

Как ранее сообщалось, главный раввин Украины Моше Реувен Асман обратился к паломникам, приехавшим в Умань на празднование Рош га-Шана и призвал пройти тест на COVID-19, чтобы не подвергать опасности себя и окружающих.

Как писал УНН, в 5 паломников-хасидов в Умани обнаружили положительный результат теста на COVID-19. Так, в Умани с 10 сентября установят карантинные пункты в местах паломничества.

2 сентября сообщалось, что в Умани находится ориентировочно полсотни паломников-хасидов.