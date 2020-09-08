Мы будем инициировать политическую ответственность Минфина, если педагогам не повысят зарплату - Бабак

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Если Министерство финансов будет мешать повышать зарплату педагогам, в "Слуге народа" будут готовы инициировать политическую ответственность для Министерства. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил глава комитета ВР по вопросам образования и науки Сергей Бабак, передает УНН.

"Министерство образования может подать любые увеличения заработных плат, но бюджет готовит Министерство финансов. Поэтому первый вопрос будет к Министерству финансов... Да, мы будем поднимать этот вопрос ", - сказал Сергей Бабак, отвечая на вопрос, будут ли готовы депутаты от "Слуги народа" инициировать политическую ответственность Министерства, если оно будет мешать им выполнять их предвыборные обещания и не произойдет повышение зарплат педагогам.

Напомним, Бабак заявил, что с января повысят заработные платы педагогам.