СМИ: в оккупированном Крыму российские военные перекрыли реку - качают воду в Симферополь

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Подразделение российских трубопроводных войск ниже Белогорского водохранилища перекрыло реку Биюк-Карасу земляной плотиной. Из образовавшегося пруда военные начали качать воду на нужды Симферополя. Об этом сообщает “Крым.Реалии”, передаёт УНН.

Отмечается, что на месте проведения работ военные разбили палаточный городок, задействовано много техники.

На месте проведения работ военные разбили палаточный городок, задействовано много техники. Река Биюк-Карасу ниже земляной дамбы, насыпанной военными, осталась без воды.

“Известно, что вода из Белогорского водохранилища через Биюк-Карасу обеспечивала водоснабжение не только Феодосии и Судака, но и лежащих в русле реки сел, а также такие крупные объекты, как арт-форум „Таврида“ и Белогорская мега-теплица. Теперь все ресурсы Белогорского и Тайганского водохранилищ направлены на обеспечение водой Симферополя. Вся эта ситуация грозит большими бедами, а власти нам снова говорят, что надо потерпеть”, — прокомментировал ситуацию местный активист, имени которого редакция не раскрывает из соображений его безопасности.

В местной администрации пока публично не комментировали ситуацию.

Как сообщал УНН, с понедельника, 7 сентября, в Симферополе, Бахчисарае и Симферопольском районе из-за засухи и обмеления водоемов начинается третий, наиболее жесткий этап ограничений подачи воды.