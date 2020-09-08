Дело Грымчака: ВАКС остановил судебное производство в отношении Овдиенко

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Высший антикоррупционный суд остановил судебное производство в отношении вероятного сообщника заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака - Игоря Овдиенко, передает корреспондент УНН.

“Остановить судопроизводство в отношении обвиняемого Овдиенко до его выздоровления”, — сказал судья.

Таким образом часть производства будет остановлена до выздоровления обвиняемого.

Также ВАКС отложил судебное заседание до 16 октября 14:00.

Как сообщалось, Высший антикоррупционный суд планировал 8 сентября начать рассмотрение по существу дела бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака и его помощника.

Напомним, ВАКС продолжил ночной домашний арест экс-заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку до 2 ноября.

Как сообщалось, ранее ВАКС смягчил меру пресечения экс-заместителю председателя МинВОТ Грымчаку.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд уголовное производство по обвинению Грымчака и его помощника.

Как сообщалось, в прошлом году 14 августа задержали Юрия Грымчака и его “помощника”. По версии следствия, подозреваемые требовали более 1 млн долларов за предоставление “определенных услуг”.