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Отравление Навального: от Германии можно ожидать жесткой реакции, но не эмбарго с РФ
Отравление Навального: от Германии можно ожидать жесткой реакции, но не эмбарго с РФ
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Отравление Навального: Госдеп США призывает Берлин пересмотреть сотрудничество с РФ по "Северному потоку-2"

Отравление Навального: Госдеп США призывает Берлин пересмотреть сотрудничество с РФ по "Северному потоку-2"

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Власти Германии должны пересмотреть сотрудничество с Россией по газопроводу “Северный поток-2” из-за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом во вторник заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус, пишет УНН.

“Как неоднократно говорили многие европейские лидеры в последние дни, сейчас настало время для того, чтобы Германия пересмотрела партнерство с Россией по “Северному потоку-2”, — указала она в Twitter.

Справка: “Северный поток-2” — крупный экспортный проект, мощность строящегося газопровода составит 55 млрд куб м газа в год. Он прокладывается по дну Балтийского моря. На сегодняшний день строительство проекта завершено почти на 94%. Ввод в эксплуатацию ожидался в конце 2019 года, но прокладка трубы была остановлена из-за введенных США санкций. Стоимость проекта оценивается в 9,5 млрд евро. Европейские партнеры “Газпрома” — британо-голландская компания Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 млн евро каждый.

Также отметим, что немецкие журналисты оценили экономические потери в случае остановки "Северного потока-2".

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Германия, Северный поток-2
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