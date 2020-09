Отравление Навального: Госдеп США призывает Берлин пересмотреть сотрудничество с РФ по "Северному потоку-2"

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Власти Германии должны пересмотреть сотрудничество с Россией по газопроводу “Северный поток-2” из-за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом во вторник заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус, пишет УНН.

“Как неоднократно говорили многие европейские лидеры в последние дни, сейчас настало время для того, чтобы Германия пересмотрела партнерство с Россией по “Северному потоку-2”, — указала она в Twitter.

Справка: “Северный поток-2” — крупный экспортный проект, мощность строящегося газопровода составит 55 млрд куб м газа в год. Он прокладывается по дну Балтийского моря. На сегодняшний день строительство проекта завершено почти на 94%. Ввод в эксплуатацию ожидался в конце 2019 года, но прокладка трубы была остановлена из-за введенных США санкций. Стоимость проекта оценивается в 9,5 млрд евро. Европейские партнеры “Газпрома” — британо-голландская компания Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 млн евро каждый.

As so many European leaders have said in recent days: the time is now for Germany to reconsider its partnership with Russia on Nord Stream 2. https://t.co/hRiidrPZrW