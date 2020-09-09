Кандидат в мэры: Кличко - это вчерашний день, за работу которого в Киеве - стыдно

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Кандидат на пост городского главы Киева от партии “Слуга народа” Ирина Верещук назвала своего единственного конкурента на выборах. Об этом она рассказала в интервью изданию “Фокус”, передает УНН.

“Конкурент — Кличко. Он действующий мэр, у него есть определенный рейтинг. Как он работал, плохо или хорошо, судить избирателям. Но я убеждена, что Кличко — это вчерашний день. Мало кто знает имя мэра Вены, но про Вену как город знают все. Кличко знают, в прошлом он известный спортсмен. Но кому что за границей известно о Киеве, кроме того, что в апреле мы стали самым грязным городом в мире? Стыдно. Еще пять лет такого беспорядка — нет, извините, хватит!

Если ты мэр, то не можешь разводить руками и говорить, что не знаешь, что делать с хаотичными застройками. Это не позиция лидера городской общины”, — считает Верещук.

Она также напомним, о том что городской бюджет Киева сегодня составляет в 58 млрд грн.

“Когда я была мэром маленького городка, бюджета на развитие города не было, я деньги искала по гривне, привлекала инвестиции по 1 млн и меняла крыши, ремонтировала отопление в садиках, лицее и школе. Но чтобы иметь киевский городской бюджет в 58 млрд грн и практически ничего не сделать в столице — ну так грош цена такой власти”, — резюмировала кандидат.

Напомним, среди своих приоритетов на посту мэра Ирина Верещук назвала реконструкцию Бортнической станции аэрации, достройку здания Центра инфекционных болезней Александровской больницы и строительство мусороперерабатывающего завода.

Также напомним, согласно опросу “Рейтинг”, деятельностью Кличка на должности мэра не довольны почти 40% киевлян.