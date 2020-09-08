Новости: Киев
Вторник, 8 сентября 2020, 20:06 • Дарья Панченко • 4440
У Киева появился собственный аромат
КИЕВ. 8 сентября. УНН. У Киева появился собственный аромат в форме саше "Киевский каштан". Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Управления туризма и промоций Киевской городской государственной администрации.
"У Киева теперь есть свой собственный аромат "Киевский каштан"! Аромат изготовлен в форме декоративного саше и имеет свежий и сладкий запах цветов каштана", - говорится в сообщении.
Указано, что саше прекрасно подходит для ароматизации шкафа, комнаты, офиса или машины. Где можно будет затестить аромат Киева - сообщат скоро.
Напомним, в столичном Голосеево произошел естественный пожар, в результате которого выгорела трава и повалены деревья.
Источник: УНН
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