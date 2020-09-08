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У Киева появился собственный аромат

У Киева появился собственный аромат

КИЕВ. 8 сентября. УНН. У Киева появился собственный аромат в форме саше "Киевский каштан". Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Управления туризма и промоций Киевской городской государственной администрации.

"У Киева теперь есть свой собственный аромат "Киевский каштан"! Аромат изготовлен в форме декоративного саше и имеет свежий и сладкий запах цветов каштана", - говорится в сообщении.

Указано, что саше прекрасно подходит для ароматизации шкафа, комнаты, офиса или машины. Где можно будет затестить аромат Киева - сообщат скоро.

Напомним, в столичном Голосеево произошел естественный пожар, в результате которого выгорела трава и повалены деревья.

Источник: УНН
Теги: Киев, Украина
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