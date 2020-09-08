В Координационном совете предположили, что Колесникову держат в КГБ

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Одна из лидеров оппозиции Беларуси Мария Коелсникова, скорее всего, большую часть времени будет находиться в Комитете государственной безопасности. Об этом сказал на брифинге в Киеве исполнительный секретарь Координационного совета Беларуси Иван Кравцов, который ранее прибыл в Украину, передает корреспондент УНН.

"Есть несколько анонимных источников, которые говорят, что она может быть задержана в Мозырском пограничном отряде. С другой стороны, исходя из моего ощущения и, возможно, опыта, все равно, скорее всего, она большую часть времени, если будет где-то находиться, то это будет Комитет государственной безопасности", - сказал Кравцов.

По его словам, такие "интересные спецоперации" в Беларуси чаще всего проводит КГБ.

Напомним, ранее в штабе Бабарико сообщили, что Мария Колесникова находится в Мозырском пограничном отряде.