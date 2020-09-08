В Турции граждан обязали носить маски на пляжах и в парках

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Министерство внутренних дел Турции опубликовало циркуляр, что усиливает карантин и обязывает людей носить маску везде, кроме собственного дома. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт министерства.

"Граждане обязаны носить маски без исключения на всех территориях (общественные площади, проспекты, улицы, парки, сады, места для пикников, пляжи, транспортные средства общественного транспорта, рабочие места, фабрики и т.д.) по всей стране (кроме собственных домов)", - говорится в циркуляре.

Также циркуляром предлагается такое усиление карантинных мероприятий:

- В общественном транспорте можно пользоваться только местами для сидения, пассажиры, стоящие не смогут им пользоваться. Местные власти смогут вводить свои ограничения в работе транспорта.

- Рестораны, гостиницы и кафе не смогут устраивать концерты или использовать музыку после полуночи.

- Губернаторы и местные власти будут контролировать соблюдение карантина и накладывать штрафы.

Отмечается, что циркуляр вступил в силу немедленно и распространяется на 81 провинцию Турции.

Напомним, на лечение в Турцию во время пандемии вылетали 45 украинцев.