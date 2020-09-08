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Белорусские оппозиционеры рассказали, в каком статусе находятся в Украине

Белорусские оппозиционеры рассказали, в каком статусе находятся в Украине

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Пресс-секретарь Координационного совета Беларуси Антон Родненков и исполнительный секретарь Координационного совета Беларуси Иван Кравцов, которые ранее прибыли в Украину, не планируют обращаться за политическим убежищем. Об этом они рассказали на пресс-конференции в Киеве, передаёт УНН.

“В каком статусе мы находимся на територии Украины — особого статуса нет, мы пересекали границу совершенно обычным способом. Планируеи ли мы обращаться за политическим убежищем — честно говоря, мы еще не успели с Антоном эти вопросы обсудить. Мы приехали только полтора часа назад”, — сказал Кравцов.

Родненков добавил, что “пока таких планов нет”.

В ГПСУ ранее заявили, что члены Координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов прибыли к одному из украинских пунктов пропуска на въезд в Украину, в то же время член президиума Координационного совета оппозиции в Беларуси Мария Колесникова в украинские пункты пропуска не прибывала.

Как сообщалось, белорусскую оппозиционерку Колесникову задержали на границе с Украиной.

Источник: УНН
Теги: Украина, Беларусь, оппозиция
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