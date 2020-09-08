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Украина оставалась лучшим из всех вариантов, куда нас можно отправить - белорусские оппозиционеры

Украина оставалась лучшим из всех вариантов, куда нас можно отправить - белорусские оппозиционеры

Иван Кравцов и Антон Родненков

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Пресс-секретарь Координационного совета Беларуси Антон Родненков и исполнительный секретарь Координационного совета Беларуси Иван Кравцов, которые ранее прибыли в Украину, считают, что их не отправили в ЕС из-за отсутствия национальных шенгенских виз. Об этом они рассказали на пресс-конференции в Киеве, передает УНН.

"Мой паспорт ДФР взяли, ко мне потом подходил человек, спрашивал, какие у меня шенгенские есть. У меня есть только эстонская шенгенская виза. Это значит, что я не могу въехать ни в Польшу, ни в Литву в связи с новым правилам, которые действуют из-за коронавируса. И скорее всего, Украина оставалась лучшим из всех вариантов, которые были у сотрудников спецслужб, куда нас можно отправить", - сказал Родненков.

Он предположил, что спецслужбам РБ, может быть, "хотелось отправить нас в страны Европейского Союза, чтобы в очередной раз показать, как Запад якобы пытается дестабилизировать ситуацию в Беларуси".

В ГПСУ ранее заявили , что члены Координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов прибыли в один из украинских пунктов пропуска на въезд в Украину, в то же время член президиума Координационного совета оппозиции в Беларуси Мария Колесникова в украинские пункты пропуска не прибывала.

Как сообщалось, белорусскую оппозиционерку Колесникову задержали на границе с Украиной.

Источник: УНН
Теги: Украина, Беларусь, оппозиционер
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