Белорусские оппозиционеры не смогли ответить, чей Крым

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Пресс-секретарь Координационного совета Беларуси Антон Родненков и исполнительный секретарь Координационного совета Беларуси Иван Кравцов, которые ранее прибыли в Украину, на пресс-конференции в Киеве не смогли ответить на вопрос, чей Крым, передаёт УНН.

Так, на вопрос журналиста о том, чей Крым, и как они могут оценить ситуацию на Донбассе, оппозиционеры не смогли дать прямой ответ.

“Давайте мы будем больше обсуждать Координационный совет. Мы полностью разделяем (поддерживаем — ред.) суверенитет Украины, и мы не считаем, что здесь нужны какие-то дискуссии”, — сказал Родненков.

В ГПСУ ранее заявили, что члены Координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов прибыли к одному из украинских пунктов пропуска на въезд в Украину, в то же время член президиума Координационного совета оппозиции в Беларуси Мария Колесникова в украинские пункты пропуска не прибывала.



Как сообщалось, белорусскую оппозиционерку Колесникову задержали на границе с Украиной.