Украина и Италия решили сотрудничать в энергетической сфере

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Украина готова к расширению двустороннего сотрудничества с Итальянской Республикой в энергетической сфере и развитию направлений сотрудничества, представляющих взаимный интерес для обеих стран. Об этом шла речь во время встречи и.о. министра энергетики Украины Ольги Буславец и Чрезвычайного и Полномочного Посла Италии в Украине Давиде Ла Чечилия, сообщает пресс-служба Минэнерго, передает УНН.

Буславец отметила, что интеграция энергетических рынков Украины на рынки ЕС и введение максимально приближенных законодательных и регуляторных условий с законодательством ЕС - это стратегическая цель нашего государства.

"Синхронизация объединенной энергетической системы Украины к ENTSO-E - приоритетное и стратегическое направление евроинтеграционных стремлений Украины в электроэнергетической сфере", - отметила руководительница Минэнерго.

Ольга Буславец сообщила о перспективах внедрения новой конкурентной модели поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии. Также заверила, что государство и в дальнейшем будет выполнять свои обязательства перед инвесторами.

"Мы будем всесторонне поддерживать компании, которые будут инвестировать в Украину".

Буславец акцентировала внимание на развитии водородной энергетики. По ее мнению это перспективное направление "зеленой" энергетики, и ожидается сотрудничество с иностранными партнерами.

"Планируется привлечение технической помощи при осуществлении ключевых мероприятий по развитию и интеграции водородных технологий, что в частности будет включать в себя разработку водородной концепции и реализацию пилотных проектов", - отметила Буславец.

Кроме того, Украина уделяет значительное внимание вопросам диверсификации маршрутов поставок природного газа из стран ЕС. В то же время ведется работа по проработке вопроса поставок сжиженного природного газа с терминалов стран Европы, а также разработки решений по развитию LNG-инфраструктуры.

Ольга Буславец и Давиде Ла Чечилия договорились о дальнейшем тесном сотрудничестве, в частности, при подготовке заседания совместной межправительственной комиссии, которое должно состояться осенью.

"Я вижу значительный потенциал для развития сотрудничества в энергетическом секторе, в частности в сфере развития возобновляемых источников энергии, а также внедрение новейших энергетических технологий. Надеюсь, что в результате нашей встречи мы сможем начать новый уровень диалога между Украиной и Италией в сфере энергетики, который станет импульсом для реализации новых проектов, стратегически важных для усиления энергетической безопасности", - отметила Буславец.