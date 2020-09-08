Бабак: школы, где разместятся избирательные участки, готовы к проведению безопасных выборов

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Школы, в которых будут размещаться избирательные участки, готовы к проведению безопасных местных выборов, механизмы были отработаны во время проведения ВНО. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил председатель комитета ВР по вопросам образования и науки Сергей Бабак, передает УНН.

"Что касается школ. Я не вижу в этом проблемы. Во-первых, школы сейчас работают, в большинстве. Конечно, в красных зонах есть карантин, но. Мы провели Внешнее независимое оценивание, где одновременно приняли участие в нем 270 тыс. детей, которые находились несколько часов в школе постоянно. И ничего страшного, и вспышки после этого не произошло. Школы готовы, механизм отработан, протоколы безопасности уже отработаны, если можно так сказать, на ВНО", - сказал Сергей Бабак.

Он отметил, что в школах на избирательных участках заходят в три помещения - холл, коридор и спортзал и выход.

"Я не вижу в этом проблему. Элементарные меры безопасности и выборы состоятся безопасно. Я не вижу в этом проблемы, поэтому я не вижу никаких оснований для того, чтобы их переносить, на самом деле. Ну, кроме чрезвычайного положения по всей стране, или военного положения, но я надеюсь, что этого у нас не будет", - добавил Сергей Бабак.

Напомним, начало избирательного процесса местных выборов, назначенных на 25 октября 2020 года, началось 5 сентября 2020 года.