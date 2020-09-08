Оккупационные власти Ялты провели с детьми "беседы" о терроризме

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Оккупационные власти в Ялте "провели беседу" о терроризме и экстремизме с детьми из ялтинских спортивных секций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.

“Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних управления МВД России по Ялте „провели беседу“ с детьми из ялтинских спортивных секций о терроризме и экстремизме”, — сообщили в СМИ.

Согласно информации, в ходе встречи с детьми “старший инспектор по делам несовершеннолетних управления российской полиции Ялты” Анна Меметова объяснила, что российские силовики “работают на опережение” и “предотвращают угрозам”, но “нельзя терять бдительность”, потому что террористы и экстремисты хотят “дестабилизировать ситуацию путем угроз и насилия”.

После российской аннексии Крыма российские силовики систематически проводят обыски и задержания на полуострове. Десятки граждан Украины, которые содержатся в тюрьмах аннексированного Крыма и соседней России по обвинению в “экстремизме” и “терроризме” признаны правозащитными организациями политзаключенными.

Напомним, Евросоюз еще на полгода продолжит “крымские санкции” против России.