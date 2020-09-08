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Израиль направит в Умань представителей полиции

Израиль направит в Умань представителей полиции

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Израиль пришлет в Украину представителей израильской полиции для помощи украинским коллегам в рамках правоохранительной деятельности в Умани. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, передает УНН.

“Вчера обсудили вопросы взаимодействия центральной и местной власти во время празднования Рош га-Шана в Умани, а сегодня Правительство Израиля подтвердило МИД Украины готовность направления 6 представителей израильской полиции для оказания помощи украинским коллегам в местах пребывания граждан Государства Израиль в Умани в ответ на запрос Национальной полиции Украины”, — написал Енин.

Ранее Украина и Израиль обсудили привлечение израильских медиков во время паломничества хасидов в Умани, в частности, было решено развернуть для хасидов в городе госпиталь для больных COVID-19.

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Источник: УНН
Теги: Украина, полиция, Израиль, Умань, хасиды, Рош ха-Шана
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