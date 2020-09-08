Полиция разыскивает свидетелей избиения Владимира Балуха

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Полицейские разыскивают свидетелей избиения освобожденного из российской тюрьмы украинского политзаключенного Владимира Балуха. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева, передает УНН.

В полиции напомнили, что в настоящее время правоохранители обнаружили сумку с личными вещами потерпевшего.

По факту избиения Балуха следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

“В рамках досудебного расследования правоохранители установили, что потерпевший Владимир Балух накануне в компании 10-15 человек отдыхал в одном из заведений на территории ПКиО „Гидропарк“. Последний раз его видели около полуночи”, — говорится в сообщении.

В полиции напомнили, что при проведении первоочередных следственных действий установлено нескольких свидетелей и найдена сумка потерпевшего с его личными вещами, с которой предварительно ничего не пропало.

“Поисковые и следственные действия продолжаются. Вместе с тем полицейские призывают граждан, которые были в компании с Владимиром, и лиц, имеющих полезную для следствия информацию, обратиться в Днепровское управления полиции”, — говорится в сообщении.