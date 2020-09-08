"Крымская платформа", встреча с премьером и санкции против РФ: в МИД подвели итоги визита Кулебы в Румынию

КИЕВ. 8 сентября. УНН. В течение 7-8 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба находился с рабочим визитом в Румынии. Во время визита он встретился с премьер-министром страны Людовиком Орбаном, провел переговоры со своим румынским коллегой Богданом Ауреску и выступил в качестве почетного гостя с речью на ежегодном совещании румынских послов. В частности, Кулеба встречался в румынском парламенте и с лидерами украинской общины Румынии. Об этом сообщили в пресс-центре МИД Украины, передает УНН.

“Поездка Дмитрия Кулебы стала первым визитом министра иностранных дел Украины в Румынию с 2017 года и ознаменовала восстановления широкого диалога между Украиной и Румынией после нескольких лет спада дипломатической активности”, — отметили в пресс-центре.

Отмечается, что в ходе переговоров с главой румынской дипломатии стороны обсудили весь спектр вопросов повестки дня украинского-румынских двусторонних отношений. “Глава МИД Украины также проинформировал румынскую сторону о создании „Крымской платформы“ для консолидации международных усилий по деоккупации Крыму. Он пригласил Румынию присоединиться к ее созданию”, — добавляется в сообщении.

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Как отметили в пресс-службе внешнеполитического ведомства, важной темой переговоров стало развитие экономического сотрудничества, повышения объемов торговли и инвестиций. “Министры решили как можно быстрее восстановить заседания Совместной межправительственной украинско-румынской комиссии по экономическому сотрудничеству”, — сообщили в МИД.

В частности, во время встречи министры уделили значительное время обсуждению амбициозных планов сотрудничества в энергетике. “Речь идет прежде всего про экспорт электроэнергии, добычу и транспортировку природного газа, а также выработку и транспортировку водорода, в частности в рамках Европейского зеленого соглашения. С целью ускорения обработки проектов они договорились создать отдельную украинскую-румынскую рабочую группу по энергетике”, — добавляется в сообщении.

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“Группа могла бы собраться уже в ближайшее время, не дожидаясь заседания совместной межправительственной комиссии. Стороны начнут разговаривать, искать точки соприкосновения. Энергетика несет огромный потенциал взаимной выгоды для Украины, Румынии и региона в целом”, — отметил Дмитрий Кулеба.

Отмечается, что стороны уделили особое внимание вопросам защиты прав национальных меньшинств — румынской в Украине и украинской в Румынии. “Собеседники согласились, что откровенный диалог и конструктивный подход с уважением к национальным интересам Украины и Румынии будет способствовать преодолению недоразумений в этой щекотливой для обоих государств теме”.

Проблематика также находилась в центре встречи министра в румынском парламенте с председателями Комиссий по вопросам внешней политики и Комиссий по вопросам румынских общин за рубежом. Министр заверил румынских парламентариев, что Украина гордится румынской общиной, которую считает неотъемлемой частью украинского общества, и заинтересована в сохранении ее национальной идентичности одновременно с лучшей интеграцией в украинскую общественную жизнь и созданием возможностей самореализации в Украине. Особое внимание Дмитрий Кулеба уделил вопросу реализации образовательных прав украинского национального меньшинства Румынии.

Во время встречи с премьер-министром Румынии Людовиком Орбаном глава МИД Украины обсудил развитие экономических связей Украины и Румынии, увеличение объемов торговли и инвестиций, трансграничное сотрудничество, в частности, скорейшее начало пропуска с румынской стороны пассажирского автотранспорта через паромную переправу “Орливка- Исакча”.

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“Во время выступления на ежегодном совещании румынских послов Дмитрий Кулеба проинформировал представителей румынской стороны о нарушении 6 сентября вооруженными формированиями Российской Федерации полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, в результате чего погиб один украинский военнослужащий, еще один был ранен”, — сообщили в МИД.

Кулеба отметил: “Санкции — это не вакцина, и одной прививки не бывает достаточно. Это скорее терапия, которая должна продолжаться столько, сколько нужно, пока болезнь не пройдет”.

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“Румынская сторона подтвердила дальнейшую непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, продолжение санкционного режима в отношении Российской Федерации, дальнейшую политику непризнания незаконной оккупации Крыма, а также полную поддержку евроинтеграционных и евроатлантических стремлений Украины”, — говорится в сообщении.

В рамках визита Кулеба сообщил украинское общество в Румынии и официальный Бухарест об открытии нового консульства Украины в г. Сигету Мармацией.

Напомним, накануне Кулеба дал большое интервью для УНН. В нем он затронув темы отношений с Беларусью, сбитого самолета МАУ под Ираном, а также рассказал о позиции по Крыму и переговорах по вакцине от COVID-19.