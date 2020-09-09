В Донецкой области за сутки обнаружили 87 новых случаев COVID-19

КИЕВ. 9 сентября. УНН. В Донецкой области за вторник, 8 сентября, коронавирус обнаружили еще у 87 жителей региона, в том числе у трех медиков и четырех детей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, передает УНН.

Всего в области на коронавирусную инфекцию с начала эпидемии заболело 1762 человека. Из этого числа 1084 человека - выздоровела, когда 25 - умерли.

"В Донецкой области - новая смерть от коронавирусной болезни. Очередной ее жертвой стал 61-летний краматорец", - написал Кириленко.

Он сообщил, что за вторник, 8 августа, болезнь диагностировали у еще 87 жителей области, в том числе в четырех детей и трех медработников.

"Пандемия набирает обороты. Это значит, что сейчас следует проявлять значительно большую осмотрительность, чем раньше. Особенно с учетом приближения холодного периода года, когда появятся благоприятные условия для распространения вируса", - резюмировал он.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 140 479 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 2934 - летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.