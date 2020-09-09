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Глава Минюста Грузии пообещала Саакашвили лучшее питание в тюрьме

Глава Минюста Грузии пообещала Саакашвили лучшее питание в тюрьме

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в грузинской тюрьме будет обеспечен лучшим питанием, как и все другие заключенные. Об этом заявила министр юстиции Грузии Теа Цулукиани, передает грузинская телекомпания “Рустави 2”, информирует УНН.

“Сегодняшняя (грузинская) тюрьма управляется с высокими международными стандартами. У него будет лучшая еда. В ноябре было запрещено даже (использовать) замороженное мясо, и мы кормим заключенных свежим мясом и сезонными фруктами и разработали несколько типов меню”, — пояснила министр.

Она отметила, что в грузинской пенитенциарной системе все осужденные получают равные условия, независимо от того, кто они. “Говорю это честно, для нас все заключенные одинаковые”, — отметила Цулукиани.

Глава Минюста также заявила, что Саакашвили “не сможет вызвать волнения в Грузии”, независимо от того, находится ли он на свободе или в тюрьме, поскольку действующая политическая власть в государстве достаточно сильна.

Напомним, 7 сентября Саакашвили заявил, что готов возглавить правительство страны в случае победы его сторонников на парламентских выборах. Они запланированы в Грузии на 31 октября.

Источник: УНН
Теги: Грузия, Саакашвили, тюрьма
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