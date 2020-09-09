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Защита обжаловала приговор российскому актеру Ефремову

Защита обжаловала приговор российскому актеру Ефремову

Михаил Ефремов

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Адвокат Российский актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев во вторник, 8 сентября, сообщил о подаче жалобы на приговор суда. Защита просит отменить приговор, пишет DW и российское госинформагентство “ТАСС”, передает УНН.

Поданная жалоба, по словам адвоката, была короткой. После изучения приговора и протокола судебного заседания в суд будут поданы дополнения к документу.

“Я уже подал сегодня короткую апелляционную жалобу”, — сказал Пашаев.

Дата его рассмотрения в суде пока не назначена.

Ранее в тот же день актер театра и кино Михаил Ефремов был приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Это решение объявил Пресненский суд Москвы. Он признал Ефремова виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшее за собой по неосторожности смерть человека. Суд также частично удовлетворил иск сына погибшего Сергея Захарова, присудив ему 800 тысяч рублей компенсации.

Источник: УНН
Теги: Россия, убийство, актер, смерть
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