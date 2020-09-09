Антирекорд на Черниговщине: за сутки коронавирусом заразились 112 человек

КИЕВ, 9 сентября. УНН. В Черниговской области за вторник, 8 сентября, обнаружили 112 новых больных коронавирусом, что является антирекордом региона за весь период эпидемии. Об этом сообщил председатель Черниговской ОГА Андрей Прокопенко, передает УНН.

“За прошедшие сутки зарегистрировано рекордное количество инфицированных коронавируса — 112”, — написал он.

Он добавил, что из них 13 находятся на госпитализации, остальные на самоизоляции дома.

“К сожалению, есть еще один летальный случай. В Нежинском районе умер 75-летний мужчина. Он имел сопутствующие патологии, которые усложнили течение болезни COVID-19. Выражаем искренние соболезнования родным и близким умершего”, — написал Прокопенко.

Всего с начала эпидемии на Черниговщине 2484 случаев инфицирования COVID-19, из них:

— 1079 пациентов выздоровели;

— 1107 — лечится амбулаторно;

— 249 — находятся на госпитализации в медучреждениях;

— 40 — летальных случаев;

— 9 — умерших с сопутствующим диагнозом COVID-19.

Он добавил, что за минувшие сутки в области проведения 986 тестов (ПЦР та ИФА).

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 140 479 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 2934 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.