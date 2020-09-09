Госдеп США рассматривает дополнительные санкции из-за похищения оппозиции в Беларуси

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Госсекретарь США Майк Помпео во вторник выразил глубокую обеспокоенность в связи с сообщениями о похищении ряда известных оппозиционеров в Беларуси. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Голос Америки".

В сообщении Помпео упоминается, в частности, исчезновение члена Координационного совета оппозиции Беларуси Марии Колесниковой, а также принудительная высылка из страны членов Координационного совета Антона Родненкова и Ивана Кравцова.

“Мы высоко ценим мужество госпожи Колесниковой и белорусского народа в мирном отстаивании своего права на избрание лидеров на свободных и справедливых выборах перед лицом неоправданного насилия и репрессий со стороны белорусских властей, в том числе жестокого избиения мирных демонстрантов... и сотен задержаний, а также увеличение количества сообщений о похищении”, — говорится в заявлении Помпео.

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Госсекретарь заявил, что США совместно с партнерами и союзниками рассматривают дополнительные персональные санкции, чтобы призвать к ответственности тех, кто причастен к нарушениям прав человека и репрессий в Беларуси.

“Мы напоминаем белорусским властям об их ответственности за обеспечение безопасности госпожа Колесниковой и всех несправедливо задержанных людей”, — подчеркнул Помпео, призвав Минск “прекратить насилие в отношении собственного народа, освободить всех несправедливо задержанных ... и вступить в конструктивный диалог с представителями белорусского общества”.

Напомним, белорусские оппозиционеры не смогли ответить, чей Крым.