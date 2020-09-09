Трамп: создание космических войск США было необходимо из-за действий России и Китая

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Космические войска США были созданы из-за аналогичные угрозы в России и Китае. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече со своими сторонниками в штате Северная Каролина, передает УНН со ссылкой на выступление американского лидера.

“Я видел, что делает Россия, что делает Китай. Я сказал, что мы должны поступить так же. Если вы думаете, что это было легко, то это было непросто. Это было сложно”, — отметил президент.

Трамп вспомнил про Космические войска США в качестве примера того, что за время своего президентства ему удалось сделать больше, чем он обещал во время избирательной кампании 2016 года. “Вы никогда не слышали, чтобы я говорил о Космические силы. Мы создали новый тип Вооруженных сил США, задумайтесь”, — сказал он.

Напомним, Конгресс США 17 декабря прошлого года одобрил создание космических войск, а президент страны Дональд Трамп 20 декабря подписал соответствующий законопроект. Они шестым родом вооруженных сил наряду с сухопутными, военно-воздушными и военно-морскими войсками, а также береговой охраной и морской пехотой.

Трамп называл космос следующей областью военных действий и признавал, что Космические войска США могут использоваться, в частности, в наступательных целях. “Космические силы будут очень важным компонентом нашей обороны и, честно говоря, наших наступательных возможностей”, — отмечал президент.

Ранее Пентагон представил стратегию обороны в космосе. Военное ведомство заявило, что она подготовлена ​​в ответ на серьезную угрозу со стороны России и Китая, которые вооружают космос, чтобы снизить военную эффективность США и союзников.