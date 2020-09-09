Новости: Спорт
Среда, 9 сентября 2020, 06:45 • Сергей Куркович • 11655
Украинки заняли весь пьедестал на легкоатлетических соревнованиях в Германии
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Украинские прыгуньи в высоту заняли весь пьедестал на турнире "Dessauer Leichtathletik-Meeting Anhalt", который состоялся на территории в Германии, передает УНН со ссылкой на НОК Украины.
Юлия Левченко только по количеству попыток опередила в борьбе за “золото” Ярославу Магучих. Обе спортсменки остановились на высоте 1,96. “Бронзу” с результатом 1,90 получила Ирина Геращенко.
Еще одну медаль — “серебряную” в Дессау украинской сборной принес прыжок в длину на 6,85 Марины Бех-Романчук.
Как сообщал УНН, две украинки попали на вершину атлетического турнира в Польше.
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram