Украинки заняли весь пьедестал на легкоатлетических соревнованиях в Германии

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Украинские прыгуньи в высоту заняли весь пьедестал на турнире "Dessauer Leichtathletik-Meeting Anhalt", который состоялся на территории в Германии, передает УНН со ссылкой на НОК Украины.

Юлия Левченко только по количеству попыток опередила в борьбе за “золото” Ярославу Магучих. Обе спортсменки остановились на высоте 1,96. “Бронзу” с результатом 1,90 получила Ирина Геращенко.

Еще одну медаль — “серебряную” в Дессау украинской сборной принес прыжок в длину на 6,85 Марины Бех-Романчук.

Как сообщал УНН, две украинки попали на вершину атлетического турнира в Польше.