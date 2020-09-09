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Украинки заняли весь пьедестал на легкоатлетических соревнованиях в Германии

Украинки заняли весь пьедестал на легкоатлетических соревнованиях в Германии

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Украинские прыгуньи в высоту заняли весь пьедестал на турнире "Dessauer Leichtathletik-Meeting Anhalt", который состоялся на территории в Германии, передает УНН со ссылкой на НОК Украины.

Юлия Левченко только по количеству попыток опередила в борьбе за “золото” Ярославу Магучих. Обе спортсменки остановились на высоте 1,96. “Бронзу” с результатом 1,90 получила Ирина Геращенко.

Еще одну медаль — “серебряную” в Дессау украинской сборной принес прыжок в длину на 6,85 Марины Бех-Романчук.

Как сообщал УНН, две украинки попали на вершину атлетического турнира в Польше.

Источник: УНН
Теги: спорт, Украина, Германия, легкая атлетика
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