В ГБР рассказали детали расследования пыток в полиции Кагарлыка

КИЕВ. 9 сентября. УНН. В ходе досудебного расследования уголовного производства о пытках и изнасилованиях в Кагарлицком отделении полиции о подозрении сообщили четырем работникам этого отделения. Об этом пишет “Радио Свобода” со ссылкой на территориальное управление Государственного бюро расследований в г. Киеве, передает УНН.

“В уголовном производстве назначено около 50 экспертиз различной сложности. В настоящее время получены выводы почти 90% предназначенных экспертиз, которые подтверждают причастность работников Кагарлицкого ОП в совершенных ими преступлений”, — говорится в сообщении.

В ГБР добавили, что вручение обвинительных актов подозреваемым работникам полиции и открытия материалов досудебного расследования в порядке статьи 290 УПК Украины запланировано после получения результатов всех необходимых экспертиз.

После ознакомления с материалами досудебного расследования обвинительные акты будут направлены в суд для рассмотрения по существу, добавляется в сообщении.

Напомним, в ночь с 23 на 24 мая 2020 года правоохранители в своем служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. Кроме этого, правоохранители избили мужчину, который в это время находился в помещении отделения полиции и угрожали потерпевшему изнасилованием, ставили его на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из пистолета табельного оружия над головой. По этим фактам началось досудебное расследование.

В июле следствие продлили до 6 месяцев.

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Также напомним, что Киевский апелляционный суд оставил под стражей бывшего начальника одного из секторов Кагарлицкого ОП Николая Кузива и бывшего полицейского Кагарлицкого отделения полиции Сергея Сулима.