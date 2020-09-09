Американская киноакадемия представила новые требования для номинации на "Оскар"

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Американская киноакадемия представила новые стандарты, которым должны соответствовать картины для номинации в категории “Лучший фильм”. Об этом сообщает пресс-служба премии, передает УНН.

“Стандарты разработаны для поощрения равного представительства на экране и за его пределами, чтобы лучше отразить разнообразие аудитории, которая идет в кино”, — говорится в сообщении. При разработке критериев использовались в том числе стандарты Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).

Всего представлено четыре стандарта, в каждом из которых есть несколько пунктов, связанных с этническими, расовыми, гендерными или инклюзивными признакам. Среди них:

Один из главных героев или героев второго плана должен быть темнокожим, азиатом, латиноамериканец, жителем Ближнего Востока или представителем другой этнической группы;

Не менее 30% актерского состава фильма должны быть представлены женщинами, этническими представителями, членами ЛГБТ-сообщества или людьми с ограниченными возможностями;

Основная тема картины должна касаться расовых, гендерных проблем или проблем людей с ограниченными возможностями;

В качестве стажеров, дистрибьюторов, руководителей рекламной кампании должны быть несколько представителей других этнических групп, женщин, членов ЛГБТ-сообщества.

Для номинации фильма на главный “Оскар” в 2022 и 2023 году соблюдения этих стандартов не будет обязательным условием.

Начиная с 96-й церемонии в 2024 году, для получения номинации на главную статуэтку кинокартина должна будет соответствовать как минимум двум из четырех представленных стандартов. Правила для остальных номинаций “Оскара” останутся по-прежнему.

Напомним, вручение “Оскара” в 2021 году перенесли из-за коронавируса. В частности, из-за коронавируса изменили правила отбора фильмов на кинопремию “Оскар”.