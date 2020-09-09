От 8° до 27° тепла: прогноз погоды на сегодня

КИЕВ. 9 сентября. УНН. В Украине в среду, 9 сентября, будет сухая погода, температура воздуха днем будет подниматься до 27 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, сегодня осадков не ожидается.

Температура ночью 8-13°, на побережье морей до 15°, днем 20-27°.

В Киевской области без осадков. Температура ночью 9-12°, днем 22-24°.

Напомним, метеорологи рассказали, какой будет осень.