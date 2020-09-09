В Киеве показали одну из опорных больниц для пациентов с COVID-19

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко показал видео из городской больницы №4, что является одной из опорных для лечения пациентов с COVID-19. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передает УНН.

"Вирус не отступает. И количество выявленных случаев коронавируса в столице, к сожалению, растет. Увеличивается и количество больных, которые нуждаются в госпитализации... С главного, что сегодня отмечают врачи: в последнее время у многих инфицированных - более тяжелое течение болезни. И подавляющее большинство пациентов - в возрасте от 30 до 60 лет", - отметил мэр.

Он добавил, что больница №4 заполнена почти на 80 процентов. В ней есть своя лаборатория для тестирования и исследования образцов биоматериала на ПЦР и ИФА. Необходимыми средствами защиты и медикаментами, как указано, заведение обеспечено.

"Всего в больницах столицы с 1600 коек, подготовленных для приема больных коронавирусом в 16 медучреждениях, заполнены 52% мест. В случае необходимости город может перепрофилировать отделения и в других медучреждениях, увеличив количество коек для лечения пациентов с COVID-19", - отметил Кличко.

Напомним, в Киеве зафиксировали уже более 15,5 тыс. случаев COVID-19.