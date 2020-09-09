Правительство сегодня планирует утвердить план приоритетных действий на 2020 год

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть проект распоряжения об утверждении плана приоритетных действий правительства на 2020 год. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сегодняшнюю повестку дня правительства.

Кроме того, правительство рассмотрит проекты законов Украины, в частности о внесении изменений в Закон Украины "О географических названиях" относительно усовершенствования деятельности, связанной с установлением, нормированием, учетом, регистрацией, использованием и сохранением географических названий.

Также планируется рассмотрение проекта Закона Украины "О ратификации соглашения о сотрудничестве между Кабинетом Министров Украины и правительством Суверенного Военного Ордена Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты" и проект соответствующего распоряжения Кабинета Министров Украины.

Правительство сегодня рассмотрит проекты указов Президента Украины о выделении ряда стипендий.

Кроме того, в повестке дня указанный проект распоряжения о подписании соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Алжирской Народной Демократической Республики о взаимной отмене визовых требований для владельцев дипломатических и служебных паспортов.

Кабмин сегодня также рассмотрит проекты постановлений, в частности, о создании Совета по национальной инфраструктуре геопространственных данных, а также о создании межрегиональных территориальных органов и ликвидации территориальных органов Государственной экологической инспекции.

Как сообщал УНН, правительство 2 сентября поддержало внесение изменений в регламент Кабинета министров Украины, по которым возможен переход КМУ на работу в режиме онлайн.