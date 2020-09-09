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В Чехии столкнулись пассажирский и ремонтный поезда: не менее 13 пострадавших

В Чехии столкнулись пассажирский и ремонтный поезда: не менее 13 пострадавших

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Не менее 13 человек получили в среду травмы в результате столкновения пассажирского поезда местного сообщения с техническим составом, используемым для ремонта и диагностики состояния железнодорожных путей, произошедшего в Кдине (юго-запад Чехии). Об этом сообщил журналистам представитель объединенного корпуса пожарных и спасателей Чехии Петер Понцар, пишет УНН со ссылкой на чешское издание Novinky.

“При столкновении пассажирского и технического поездов, которое произошло около 07:15 по центральноевропейскому времени (08:15 по киевскому времени) на вокзале города Кдине, травмы получили, как минимум, 13 человек, — отметил он. — Один из них пострадал очень тяжело”.

Причины ЧП расследует специально созданная комиссия экспертов. Согласно одной из версий, виновным в столкновении является машинист пассажирского поезда, который при въезде на вокзальные пути не заметил стоявший там технический состав. Рассматривается также виновность диспетчера, обеспечивавшего безопасность движения на данном участке железной дороги.

Видео с места ЧП:

Источник: УНН
Теги: Чехия, ЧП
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