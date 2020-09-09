Снимали порно с 3-летней дочерью: под суд пойдут супруги из Днепропетровской области

КИЕВ. 9 сентября. УНН. В Днепропетровской области будут судить супругов за растление собственной 3-летней дочери и распространение детской порнографии в сети Интернет. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры области.

"... утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении 38-летнего жителя Вольногорска и его жены за растление малолетнего ребенка, а также изготовление и распространение видеопродукции, содержащей детскую порнографию (ч.2 ст.156 и ч.5 ст.301 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, супруги совершили развратные действия в отношении собственной 3-летней дочери, снимали это на камеру, после чего разместили фото и видео ребенка в сети Интернет.

Кроме того, во время обыска дома у супругов правоохранители обнаружили 9 пакетиков канабиса, которые мужчина приобрел для себя. Поэтому, ему также инкриминируется совершение преступления по ч. 1 ст. 309 УК Украины (незаконное приобретение, изготовление, хранение наркотических средств без цели сбыта).

Ранее в Винницкой области суд арестовал супругов, подозреваемых в изготовлении детского порно.