Сегодня в столице ночью частично ограничат движение на въезде на Железнодорожное шоссе

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Сегодня, 9 сентября, с 22:00 до 8:00 10 сентября на съезде с улицы Бойчука на Железнодорожное шоссе частично ограничат движение из-за ремонтных работ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

“С 22:00 9 сентября до 8:00 10 сентября на съезде с улицы Бойчука на Железнодорожное шоссе частично ограничат движение. Об этом сообщили в КК „Киевавтодор“. Дорожники начинают средний ремонт на этом участке”, — говорится в сообщении.

Указано, что в ночь на 10 сентября будут снимать старое дорожное покрытие. Работы выполнять при благоприятных погодных условиях.

Напомним, по состоянию на 8:15 в Киеве фиксировалось значительное усложнение движения транспорта.