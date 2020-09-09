Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,75 0,0601  EUR: 32,81 0,0780 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Заседание Кабмина, на котором примут план приоритетных действий на 2020 год
Эксклюзивные новости УНН
Кулеба хочет услышать позицию белорусской оппозиции относительно Украины и российской агрессии
Кулеба хочет услышать позицию белорусской оппозиции относительно Украины и российской агрессии
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Киев
Вернуться к списку Архив
9030

Сегодня в столице ночью частично ограничат движение на въезде на Железнодорожное шоссе

Сегодня в столице ночью частично ограничат движение на въезде на Железнодорожное шоссе

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Сегодня, 9 сентября, с 22:00 до 8:00 10 сентября на съезде с улицы Бойчука на Железнодорожное шоссе частично ограничат движение из-за ремонтных работ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

“С 22:00 9 сентября до 8:00 10 сентября на съезде с улицы Бойчука на Железнодорожное шоссе частично ограничат движение. Об этом сообщили в КК „Киевавтодор“. Дорожники начинают средний ремонт на этом участке”, — говорится в сообщении.

Указано, что в ночь на 10 сентября будут снимать старое дорожное покрытие. Работы выполнять при благоприятных погодных условиях.

Напомним, по состоянию на 8:15 в Киеве фиксировалось значительное усложнение движения транспорта.

Источник: УНН
Теги: Киев
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.