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Среда, 9 сентября 2020, 11:06 • Дарья Панченко • 9030
Сегодня в столице ночью частично ограничат движение на въезде на Железнодорожное шоссе
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Сегодня, 9 сентября, с 22:00 до 8:00 10 сентября на съезде с улицы Бойчука на Железнодорожное шоссе частично ограничат движение из-за ремонтных работ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
“С 22:00 9 сентября до 8:00 10 сентября на съезде с улицы Бойчука на Железнодорожное шоссе частично ограничат движение. Об этом сообщили в КК „Киевавтодор“. Дорожники начинают средний ремонт на этом участке”, — говорится в сообщении.
Указано, что в ночь на 10 сентября будут снимать старое дорожное покрытие. Работы выполнять при благоприятных погодных условиях.
Напомним, по состоянию на 8:15 в Киеве фиксировалось значительное усложнение движения транспорта.
Источник: УНН
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