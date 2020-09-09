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В детском саду под Киевом группу закрыли на карантин из-за COVID-19

В детском саду под Киевом группу закрыли на карантин из-за COVID-19

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Одну из групп детского сада “Лесная сказка” в Броварах под Киевом закрыли на карантин после того, как у воспитательницы обнаружили COVID-19. Об этом 8 сентября сообщила пресс-служба Броварского городского совета, передает УНН.

"На двухнедельный карантин закрыты группу детского сада "Лесная сказка". У воспитательницы этого дошкольного учреждения обнаружили COVID-19", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным горсовета, на период ограничительных мер медицинское наблюдение за детьми будут проводить медицинские работники Броварского городского центра первичной медико-санитарной помощи, по месту жительства.

Отмечается, что в саду проводят профилактические мероприятия.

Как сообщал УНН, в Киевской области из-за COVID-19 14 учреждений среднего образования Киевской области полностью или частично переведены на дистанционное обучение.

Источник: УНН
Теги: Киевская область, детский сад, Коронавирус, Бровары, карантин
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